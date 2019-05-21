دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة لمجلس ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، لحضور نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 26-5-2019.
وأكد رئيس الزمالك ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي هو سبب الخلاف مع القلعة الحمراء وحالة الاحتقان بين الناديين ، وانه يرتبط مع محمود الخطيب رئيس النادي بعلاقات طيبة.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: أنه يوجه الدعوة الى مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب "كل رؤساء الأندية المصرية ، واللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ، بالرغم من الخلافات السابقة بينهما.
جدير بالذكر أن، الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
واكد رئيس الزمالك ، على ثقته في اللاعبين وفي قدراتهم على التتويج بالبطولة من برج العرب ، خاصة مع وجود 60 الف مشجع ، فيما واصل هجومه على السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مشيرا الى انه لا يستمع لنصائح احد ، وان الهزيمة بسببه ، ولولا صمود اللاعبين ورجولتهم في الملعب لكان الفريق خسر باكثر من هدف.
وأكد رئيس الزمالك ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي هو سبب الخلاف مع القلعة الحمراء وحالة الاحتقان بين الناديين ، وانه يرتبط مع محمود الخطيب رئيس النادي بعلاقات طيبة.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: أنه يوجه الدعوة الى مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب "كل رؤساء الأندية المصرية ، واللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ، بالرغم من الخلافات السابقة بينهما.
جدير بالذكر أن، الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
واكد رئيس الزمالك ، على ثقته في اللاعبين وفي قدراتهم على التتويج بالبطولة من برج العرب ، خاصة مع وجود 60 الف مشجع ، فيما واصل هجومه على السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مشيرا الى انه لا يستمع لنصائح احد ، وان الهزيمة بسببه ، ولولا صمود اللاعبين ورجولتهم في الملعب لكان الفريق خسر باكثر من هدف.