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رياضة

دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:27 ص
مجلس ادارة الاهلي
مجلس ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب
ريهام بكير
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة لمجلس ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، لحضور نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 26-5-2019.

وأكد رئيس الزمالك ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي هو سبب الخلاف مع القلعة الحمراء وحالة الاحتقان بين الناديين ، وانه يرتبط مع محمود الخطيب رئيس النادي بعلاقات طيبة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: أنه يوجه الدعوة الى مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب "كل رؤساء الأندية المصرية ، واللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ، بالرغم من الخلافات السابقة بينهما.

جدير بالذكر أن، الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

واكد رئيس الزمالك ، على ثقته في اللاعبين وفي قدراتهم على التتويج بالبطولة من برج العرب ، خاصة مع وجود 60 الف مشجع ، فيما واصل هجومه على السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مشيرا الى انه لا يستمع لنصائح احد ، وان الهزيمة بسببه ، ولولا صمود اللاعبين ورجولتهم في الملعب لكان الفريق خسر باكثر من هدف.

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رئيس الزمالك يوجه دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

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