تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، وجاء كالتالي:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها
أما الفاكهة فكانت أسعارها كما يلي:
التفاح الأمريكي: 22 جنيهًا
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة : 6 جنيهات
الموز: 7 جنيهات
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها
أما الفاكهة فكانت أسعارها كما يلي:
التفاح الأمريكي: 22 جنيهًا
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة : 6 جنيهات
الموز: 7 جنيهات