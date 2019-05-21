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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:35 ص
فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، وجاء كالتالي:

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها

أما الفاكهة فكانت أسعارها كما يلي:

التفاح الأمريكي: 22 جنيهًا
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة : 6 جنيهات
الموز: 7 جنيهات

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