تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، وجاء كالتالي:



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

البصل:5 جنيهات

الخيار: 5 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 5.5 جنيه

الكوسة: 4 جنيهات

الفاصوليا: 13 جنيها



أما الفاكهة فكانت أسعارها كما يلي:



التفاح الأمريكي: 22 جنيهًا

الكانتلوب: 5 جنيهات

الجوافة : 6 جنيهات

الموز: 7 جنيهات