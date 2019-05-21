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الذهب يواصل انخفاضه.. تعرف على أسعاره والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:52 ص
ذهب وعملات
ذهب وعملات
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 695 جنيها.
عيار 21: 608 جنيهات.
عيار 18: 521 جنيها.
الجنيه الذهب: 4864 جنيها.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 18.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79 جنيه

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