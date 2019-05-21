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رياضة

لأول مرة.. فريق أتلتيكو مدريد يصل إسرائيل لأداء مباراة ودية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:04 ص
فريق اتلتيكو مدريد
فريق اتلتيكو مدريد يصل إسرائيل لإداء مباراة ودية
سمر صالح
وصل فريق ونجوم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إلى إسرائيل، لإجراء مباراة ودية اليوم، الثلاثاء، الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد تيدي في القدس أمام فريق بيتار.

ووفقًا لقناة "كان" العبرية، يجرى هذا اللقاء في إطار تكريم لاعب كرة القدم الإسرائيلي "يوسي بن عيون" الذي قرر الاعتزال واستلام مهمة المدير الفني لفريق بيتار في القدس.

ومن المتوقع أن يحضر هذه المباراة نحو ثلاثين ألف مشجع من أنحاء إسرائيل.

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