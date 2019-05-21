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أخبار العالم

بسبب الآلية المالية.. أوروبا تواجه ضغطا أمريكيا هائلا وتهديدات من إيران

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:06 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
حسام رضوان
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس الآلية المالية لمواصلة التجارة مع إيران.

وأضاف "لورديان" أنه في المقابل تهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية.

وأوضح أن أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.

وتعمل الدول الأوروبية مع إيران على تأسيس آلية تجارية خاصة مع إيران لاستمرار التبادل التجاري معها بعيدا عن العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يغضب واشنطن.

وفي المقابل، تهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي بسبب عدم دخول الآلية حيز التنفيذ، وعدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم بحماية المصالح الإيرانية.

وأعلنت إيران التنصل من بعض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، كخطوة أولى للانسحاب من الاتفاق.

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