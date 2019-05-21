الكرملين: بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب خلال قمة العشرين باليابان

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أية خطوات ملموسة بشأن هذا اللقاء من قبل واشنطن.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا توجد حتى الآن أية معلومات إذا كان الرئيسان بوتين وترامب سيبحثان أي موضوعات خلال قمة العشرين في اليابان، حيث تم الإعراب عن النية في عقد مثل هذا اللقاء، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأن هذا اللقاء".





ولم يستبعد بيسكوف بحث موضوعات أمن الطاقة في أوروبا خلال لقاء الرئيسين المحتمل.





وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين "إن بلاده لا ترى جديدا في دعوة سلطات كييف للولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضد روسيا"، مضيفا: "لا نرى أي جديد في مثل هذه الدعوات، فهو الخطاب السابق ذاته حيال روسيا".





وتابع بيسكوف :" أن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يساعد أوكرانيا في حل الأزمة في جنوب شرق البلاد، حيث إن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ بنود اتفاق مينسك حالها كحال روسيا"، مؤكدا أن كييف فقط هى التي تستطيع تنفيذ هذا الاتفاق.





وتأتي تصريحات المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية على خلفية دعوة الرئيس الأوكراني الجديد الولايات المتحدة الأمريكية - أمس الإثنين - بتشديد العقوبات على روسيا.