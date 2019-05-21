تعليم الأقصر: 96% من طلاب أولي ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

قال مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر عبد اللطيف أحمد عمران، إن 96% من الطلاب أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيًا، وذلك في اليوم الثالث لامتحانات الصف الأول الثانوي العام.



وأضاف عمران - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن 23 مدرسة من إجمالي 24 مدرسة من المدارس التابعة للمنظومة التكنولوجية أدت الامتحان إلكترونيًا، في حين أدى طلاب مدرسة أصفون الثانوية الامتحان ورقيًا، مؤكدا أنه جاري حل المشكلة الخاصة بها لاستكمال الامتحانات إلكترونيًا.



وأوضح أن هناك 7 مدارس تؤدي الامتحانات ورقيًا وفقا لتعليمات الوزارة لحين استكمال البنية التكنولوجية بها، مؤكدًا انعقاد غرف العمليات؛ لمتابعة سير الامتحانات بالإدارات التعليمية وتواصلها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمواجه أية مشكلات قد تطرأ وسرعة حلها.



وكان عمران قد أصدر، في وقت سابق لامتحانات الصف الأول الثانوي، قرارًا بندب أخصائي التطوير التكنولوجي بالمرحلة الابتدائية والإعدادية للمدارس الثانوية؛ لتسيير العمل ومساعدة زملائهم، موجهًا رؤساء اللجان بالالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لسير الامتحانات؛ لتفادي وقوع أية مشكلات تعيق سير أعمال الامتحانات.



