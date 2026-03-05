مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. اغتيال محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز طامية

شهد مسلسل رأس الأفعي الحلقة 16 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث قامت عناصر من الجماعة الإرهابية باستهداف المقدم محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز طامية وذلك عن طريق رصد سير سيارته وهو متجه الى قسم الشرطة التابع له وهاجمه اثنين مسلحين ليستشهد رئيس المباحث ومعه اثنين من العساكر.

ويظهر الإرهابي يحيى موسى ليؤكد على ضرورة استمرار العمليات الإرهابية حتى يتأكد قوات الأمن ان العناصر التى تم القبض عليه ليسوا هم من قاموا باغتيال النائب العام.

بينما الإرهابي محمود عزت يبارك العمليات الإرهابية التى حدثت فى الفترة الأخيرة مؤكدا أن هذه العمليات تستهدف فى الأساس احداث حالة من الفوضى الأمنية.

وقام الإرهابي محمد كمال بانشاء حركة اطلق عليها اسم حركة حسم وهى جماعة مسلحة تهدف الى مواجهة الدولة والتأكيد على ان الدولة لا يمكن ان تقف امامها.

بينما قامت قوات الأمن بالقاء القبض على بعض العناصر الإرهابية التابعة للجماعة وذلك قبل تنفيذ بعض العمليات الإرهابية وخاصة انهم كانوا يستهدفون اغتيال احد المستشارين أيضا على غرار اغتيال النائب العام.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.