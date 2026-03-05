قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
فن وثقافة

حب من غير حدود.. سيلينا جوميز تثير الجدل بعد تقبيل قدم زوجها على الهواء

سيلينا جوميز وزوجها بيني بلانكو
سيلينا جوميز وزوجها بيني بلانكو
تقى الجيزاوي

تصدر اسم الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز وزوجها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان تداول فيديو لهما خلال لقائهما فى بودكاست Friends Keep Secrets حيث ظهرت سيلينا وهي تجلس على الأرض وتقبل قدم زوجها خلال اللقاء ، وأظهر بيني إعجابه بهذه الحركة وأعرب عنه حبه لها.

وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة لدى الجمهور ووصفوا الموقف بأنه غريب وغير طبيعي ، ولم تعلق سيلينا على الأمر مجددا حتى الآن.

سيلينا جوميز تتحدث عن رغبتها فى إنجاب 4 أطفال

على صعيد آخر، تحدثت سيلينا عن رغبتها في إنجاب أربعة أطفال، وأنها أحبت الفكرة بعد ان شاهدت مشهدا بارزا في الفيلم العائلي The Family Stone، الذي يدور حول عائلة تستضيف حبيبة ابنهم لأول مرة.

وأعربت سيلينا عن حبها الشديد للفيلم خاصة لمشهد تجتمع العائلة على مائدة العشاء مع أطفالهم.

سيلينا جوميز المنتج الموسيقي بيني بلانكو بودكاست Friends Keep Secrets

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

حصيلة ضريبية

الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: تطوير سوق الكربون في مصر يعزز فرص الاقتصاد الأخضر

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

