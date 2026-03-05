حب من غير حدود.. سيلينا جوميز تثير الجدل بعد تقبيل قدم زوجها على الهواء

تصدر اسم الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز وزوجها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان تداول فيديو لهما خلال لقائهما فى بودكاست Friends Keep Secrets حيث ظهرت سيلينا وهي تجلس على الأرض وتقبل قدم زوجها خلال اللقاء ، وأظهر بيني إعجابه بهذه الحركة وأعرب عنه حبه لها.

وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة لدى الجمهور ووصفوا الموقف بأنه غريب وغير طبيعي ، ولم تعلق سيلينا على الأمر مجددا حتى الآن.

سيلينا جوميز تتحدث عن رغبتها فى إنجاب 4 أطفال

على صعيد آخر، تحدثت سيلينا عن رغبتها في إنجاب أربعة أطفال، وأنها أحبت الفكرة بعد ان شاهدت مشهدا بارزا في الفيلم العائلي The Family Stone، الذي يدور حول عائلة تستضيف حبيبة ابنهم لأول مرة.

وأعربت سيلينا عن حبها الشديد للفيلم خاصة لمشهد تجتمع العائلة على مائدة العشاء مع أطفالهم.