محمد لطفي: أحمد زكي قالي أنت جواك ممثل جبار واشتغل على نفسك

قال الفنان محمد لطفي «المدرسة التي انتميت إليها وبدأت بها هي مدرسة الواقعية التي تعلمتها من الأساتذة في بداية مسيرتي، وأبرزهم الفنان أحمد زكي، وكل شخصية يجب أن يكون لها أحلام ومستوى اجتماعي وعلمي وثقافي، وأختار لها الطريق وطريقة الأداء ،وكل هذا ظهر في أفلام مثل «الباشا تلميذ» و«كابوريا» و«كباريه» و«رسائل البحر»، وما زالت السينما موجودة، لكن الموضوعات اختلفت، والثقافة أصبحت مرئية والحياة أصبحت أسرع».

وأضاف محمد لطفي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي: "هناك أساتذة مؤلفون مميزون مثل محمد دياب وعمرو محمود ياسين وهاني سرحان، والفكرة دائمًا تكون في الموضوع، ومن المهم أن أقرأ العمل كاملًا، وأرى أهمية الشخصية وهل هي محور للأحداث، وكيف ستكون بدايتها ونهايتها، وأتناقش مع المؤلف والمخرج. وأحيانًا يكون الشرير كوميديًا أو قاسيًا، وأنا أحب العمل على كل شخصية وانتقاء المصطلحات المناسبة لها».

وعن تنوع شخصياته، أكد محمد لطفي: «الفنان أحمد زكي قال لي في أول يوم تصوير في فيلم «كابوريا»: (أنت داخلك ممثل جبار، فحافظ على اختلافك واشتغل على نفسك، ولا تجعل المخرجين يحصرونك في نمط واحد ويستنزفونك، فأنت تمتلك 75% من الموهبة والقبول). ومنذ تلك اللحظة بدأت العمل على مدرسة الاختلاف مبكرًا».

وعن دوره في مسلسل «بطل العالم»، أوضح: «جلست كثيرًا مع عصام عمر، وكان سيناريو العمل رائعًا. الشخصية تدور حول أب يدخل في صدام مع ابنه. واستفدت من كوني كنت ملاكمًا سابقًا، فالملاكم قبل دخوله الحلبة يمر بصراع اجتماعي ونفسي وبدني صعب. وظروفه المادية ليست الأفضل ويحتاج إلى رعاية، وهذا ما رأيته في مسيرتي. كنت أركض حتى مركز التدريب لعدم امتلاكي المال، وكل هذا صنع مني بطلًا وفنانًا فيما بعد. الرياضة منحتني ثقة كبيرة».