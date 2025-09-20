محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص

كشف الفنان محمد لطفي عن تطورات حالته الصحية بعد تعرض الى وعكة صحية وغادر مهرجان بورسعيد السينمائي .



وقال محمد لطفي فى تصريح لصدى البلد : أنا حالتي صحية جيدة وغادرت المهرجان بخير وأعود إلى عملى.

من ناحية اخرى نظم مهرجان بورسعيد السينمائي، اليوم السبت، ورشة مجانية في الإخراج للمواهب الشابة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضئ"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبالرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان.

قدّم الورشة المخرج أكرم فريد، حيث تناول على مدار يومين بشكل عملي ومكثف أهم محاور الإخراج، منها: مراحل إنتاج الفيلم، واللغة السينمائية، وزوايا التصوير وحركة الكاميرا، والتوليف وتركيب اللقطات، وقواعد المونتاج، والتحضير للتصوير وتنفيذه، والعلاقة بين المخرج والممثل.

من جانبه، أكد الناقد الفني أحمد عسر، رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي، أن الورشة تمثل فرصة حقيقية للمواهب الشابة للارتقاء بمهاراتهم وتطوير أدواتهم الفكرية كمخرجين في بداية مسيرتهم المهنية، خاصة وأن الورشة يقدمها المخرج أكرم فريد، الذي يُعد من أبرز المخرجين في جيله، مشيرًا إلى أن الورشة مجانية بالكامل.

يُذكر أن حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي أُقيم أول أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.