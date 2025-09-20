بطل كأس العالم مع ألمانيا يعلن اعتزاله رسميا

أعلن جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ السابق، والفائز بكأس العالم مع ألمانيا عام 2014، في وقت متأخر من يوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم.

وأمضى اللاعب- البالغ من العمر 37 عامًا، وشارك في 76 مباراة دولية مع ألمانيا بين عامي 2009 و2018- 10 سنوات في البايرن، بعد انضمامه من مانشستر سيتي عام 2011، محققًا 9 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وقال بواتينج، في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام: "لعبت لفترة طويلة، لأندية كبيرة، ولبلدي، تعلمت، وفزت، وخسرت، ونضجت خلال كل ذلك".

وأضاف: "لقد منحتني كرة القدم الكثير، ولكن الآن حان وقت المضي قدمًا، ليس لأنني مضطر؛ ولكن لأنني مستعد، أنا ممتن لكل شيء، للفرق، للجماهير، وللأشخاص الذين حملوني، وقبل كل شيء، لعائلتي، ولأطفالي، لقد كانوا دائمًا إلى جانبي".

ولعب بواتينج أيضًا مع أولمبيك ليون، وساليرنيتانا، وهامبورج، وكان آخر ظهور له مع نادي “لاسك لينز” النمساوي، حيث فُسخ عقده بالتراضي، الشهر الماضي.

وفي يوليو 2024، حُكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وتحذير؛ في أعقاب محاكمة تتعلق بمزاعم عنف منزلي مع شريكته السابقة.

واتهمته والدة ابنتيه التوأم، بإلقاء مصباح عليها، لكنه أخطأها، ثم رمى صندوقًا صغيرًا أصاب ذراعها، قبل أن يضربها ويجذبها من شعرها، ونفى بواتينج إيذاء حبيبته السابقة.