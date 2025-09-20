نسخة كهربائية.. ميتسوبيشي تعلن عن الجيل الثاني من إكليبس كروس ‏

كشفت ميتسوبيشي رسميا عن الجيل الجديد من سيارتها الكروس أوفر المدمجة إكليبس كروس، والتي تاتي هذه المرة بنظام دفع كهربائي بالكامل، ليشكل محطة مهمة في استراتيجية التحول نحو التنقل المستدام لدى الشركة اليابانية، بعد نجاح طراز أوتلاندر PHEV.
السيارة الجديدة ميتسوبيشي إكليبس كروس بنيت على قاعدة رينو سينيك E-Tech، لكن مع تعديلات واضحة تميزها بهوية ميتسوبيشي الخاصة، مثل تصميم المصابيح الأمامية الأفقي المستوحى من شكل "الفأس"، وشبكة أمامية جديدة، إلى جانب لمسات الكروم والجنوط الرياضية بمقاسي 19 و20 بوصة.
وتعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس، على منصة CMF-EV المشتركة ضمن تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ومزودة بمحرك كهربائي أمامي بقوة 215 حصان، مع بطارية 87 كيلووات/ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 600 كم، كما تخطط الشركة لطرح نسخة أخرى أقل قوة 168 حصان في 2026.
وتاتي أبعاد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس أقصر من النسخة الحالية بطول 4,470 مم، لكن مع قاعدة عجلات أطول 2,785 مم لتتيح مساحة أكبر داخل المقصورة.
واعتمدت إكليبس كروس الكهربائية في مقصورتها الداخلية على شاشات رقمية من رينو، منها شاشة عدادات 12.3 بوصة، ووحدة ترفيه مركزية بحجم 12 بوصة مدمجة بخدمات جوجل، كما أضافت ميتسوبيشي لمساتها الخاصة من خامات فرش جديدة، وإضاءة LED محيطية، وسقف بانورامي، ونظام صوتي فاخر من Harman & Kardon.
كما اعلنت ميتسوبيشي عن تصنيع إكليبس كروس الجديدة في فرنسا بمصانع رينو، ويبدأ الإنتاج بنهاية 2025، على أن تطرح أولا في أوروبا، ثم طرحها في الاسواق الأخرى تباعا.