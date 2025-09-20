قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة كهربائية.. ميتسوبيشي تعلن عن الجيل الثاني من إكليبس كروس ‏

ميتسوبيشي إكليبس كروس
ميتسوبيشي إكليبس كروس
كريم عاطف

كشفت ميتسوبيشي رسميا عن الجيل الجديد من سيارتها الكروس أوفر المدمجة ‏إكليبس كروس، والتي تاتي هذه المرة بنظام دفع كهربائي بالكامل، ليشكل محطة ‏مهمة في استراتيجية التحول نحو التنقل المستدام لدى الشركة اليابانية، بعد نجاح ‏طراز أوتلاندر ‏PHEV‏.‏

السيارة الجديدة ميتسوبيشي إكليبس كروس بنيت على قاعدة رينو سينيك ‏E-Tech، ‏لكن مع تعديلات واضحة تميزها بهوية ميتسوبيشي الخاصة، مثل تصميم المصابيح ‏الأمامية الأفقي المستوحى من شكل "الفأس"، وشبكة أمامية جديدة، إلى جانب ‏لمسات الكروم والجنوط الرياضية بمقاسي 19 و20 بوصة. ‏

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس، على منصة ‏CMF-EV‏ المشتركة ‏ضمن تحالف رينو نيسان ‏ميتسوبيشي، ومزودة بمحرك كهربائي أمامي بقوة 215 ‏حصان، مع بطارية ‏‏87 كيلووات/ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 600 كم، كما ‏تخطط الشركة لطرح ‏نسخة أخرى أقل قوة 168 حصان في 2026.‏

وتاتي أبعاد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس ‏أقصر من النسخة الحالية بطول ‏‏4,470 مم، لكن مع قاعدة عجلات أطول 2,785 مم لتتيح مساحة أكبر داخل ‏المقصورة.‏

واعتمدت إكليبس كروس الكهربائية في مقصورتها الداخلية على شاشات رقمية من ‏رينو، منها شاشة عدادات 12.3 بوصة، ووحدة ترفيه مركزية بحجم 12 بوصة ‏مدمجة بخدمات جوجل، كما أضافت ميتسوبيشي لمساتها الخاصة من خامات فرش ‏جديدة، وإضاءة ‏LED‏ محيطية، وسقف بانورامي، ونظام صوتي فاخر من ‏Harman & Kardon‏.‏

كما اعلنت ميتسوبيشي عن تصنيع إكليبس كروس الجديدة في فرنسا بمصانع رينو، ‏ويبدأ الإنتاج بنهاية 2025، على أن تطرح أولا في أوروبا، ثم طرحها في الاسواق ‏الأخرى تباعا.‏

