ما الأدلة القاطعة على فرضية الصلاة؟.. دار الإفتاء تكشف عنها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، وقد ثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاة﴾ [البقرة: 110]، وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238].

كما ثبتت فرضية الصلاة من السنة النبوية، فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»، أخرجه أبو داود.

وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على فرضيتها على المسلمين ذكورًا وإناثًا من غير نكير منكِر.

متى فرضت الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرضت بالعدد في رحلة المعراج حيث تم تخصيصها بخمس صلوات في اليوم والليلة، أما أصل الصلاة فكانت موجودة من أول البعثة؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مبدأ البعثة.

وفي أول الأمر، كان تعداد الصلاة 50 مرة، وكان النبي سعيد بهذا الأمر، لأنه سيقابل الله في اليوم 50 مرة، وعندما نزل إلى السماء السادسة، وجد سيدنا موسى، فسأله قائلًا :"بماذا أمرت"، فقال النبي: " فرض علي ربي 50 صلاة"، فقال موسى: "أرجع فاستخفف ربك فإن قومك لن يطيقون".

فرجع النبي إلى الله فقام بتخفيف الصلوات 10 صلوات، وعندما عاد طلبه سيدنا موسى بطلب من الله التخفيف مجددًا، فرجع محمد ، وقام الله بتخفيف الصلوات 10صلوات ، حتى وصل عدد الصلوات المفروضة لـ5 صلوات فقط في اليوم بثواب 50 صلاة.