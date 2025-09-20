في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

في واقعة طبية مدهشة، تمكن الأطباء في كندا من إعادة البصر إلى برنت تشابمان (34 عامًا) بعد معاناة استمرت أكثر من 20 عامًا بسبب إصابته بمتلازمة ستيفنز جونسون، وهي حالة نادرة وخطيرة ناجمة عن تفاعل دوائي أدى إلى فقدانه البصر وإصابة جسده بحروق شديدة.

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

تشابمان أصيب وهو في سن الثالثة عشرة بعد تناوله دواء الإيبوبروفين أثناء مباراة كرة سلة في الكريسماس، ليدخل في غيبوبة استمرت 27 يومًا ويفقد عينه اليسرى تمامًا، بينما تعرضت عينه اليمنى لعشرات العمليات وزرعات القرنية التي كانت تفشل باستمرار.

العملية النادرة: "سن داخل العين"

وأجرى الدكتور غريغ مولوني، أستاذ جراحة القرنية بجامعة كولومبيا البريطانية، له عملية نادرة تعرف باسم tooth-in-eye surgery أو زراعة سن في العين (Osteo-Odonto-Keratoprosthesis)، وهي تقنية جراحية تعتبر الملاذ الأخير عندما تفشل عمليات زرع القرنية التقليدية.

وتتضمن العملية استخراج سن ناب من فم المريض مع جزء من العظم المحيط به، ثم تشكيله لوضع عدسة بلاستيكية دقيقة بداخله. بعد ذلك يُزرع السن في الخد أو الجفن لعدة أشهر حتى يكتسب أنسجة حية، ثم يُنقل إلى العين ليلعب دور القرنية، ويسمح بمرور الضوء إلى الشبكية.

ووصف مولوني التجربة بقوله: "الأمر يشبه مشاهدة شخص يخرج من كبسولة زمنية ويعيد تقديم نفسه للعالم. إنها لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لنا."

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

استعادة البصر والعودة للحياة

وبعد سلسلة من الجراحات استمرت عدة أشهر، أصبح بصر تشابمان 20/30، ما يعني أنه يستطيع الآن رؤية التفاصيل على بعد 20 قدمًا مقارنةً بشخص طبيعي يرى على بعد 30 قدمًا.

وأول مشهد رآه تشابمان بعد العملية كان أفق مدينة فانكوفر من الطابق الـ16 بمكتب الطبيب، وهو ما وصفه بـ"شعور لا يوصف".

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

وأضاف تشابمان، إلى أنه "لأول مرة منذ 20 عامًا تمكنت من التواصل البصري مع الآخرين الأمر كان مؤثرًا للغاية."

وعبر تشابمان، والذي يعمل معالجًا بالتدليك، عن رغبته في العودة للعمل والسفر حول العالم، قائلاً إن أكثر ما أسعده هو رؤية ابنة أخيه وابن أخيه لأول مرة بشكل واضح.

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

ما هي متلازمة ستيفنز جونسون؟

وتعد متلازمة ستيفنز جونسون من الأمراض النادرة التي يسببها تفاعل دوائي أو عدوى، وتؤدي لالتهاب شديد في الجلد والأغشية المخاطية والعينين.

وقد تدمر متلازمة ستيفنز جونسون الخلايا الجذعية المسؤولة عن صفاء القرنية، ما يؤدي إلى تندبها وانسداد الضوء.

ومن أبرز الأدوية المرتبطة بالٱصابة بمتلازمة ستيفنز جونسون مضادات الصرع، أدوية النقرس، وبعض المضادات الحيوية مثل السلفا.

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

الأمل في توسيع نطاق العملية

ورغم ندرة هذه الجراحة التي تستغرق أكثر من 12 ساعة ولا يجريها سوى عدد قليل من الجراحين حول العالم، إلا أن نجاح حالة برنت تشابمان أعاد الأمل لمرضى آخرين يعانون فقدان البصر الناتج عن ستيفنز جونسون أو أمراض مشابهة.