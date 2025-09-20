سعر الدولار مساء اليوم 20-9-2025

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرار في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 20-9-2025، علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر في البنوك

وسجل سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي؛ وحتي مساء اليوم بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

وقرر البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي بمناسبة سريان قرار الإجازة الدورية للعاملين في الجهاز المصرفي كل سبت وجمعة أسبوعيا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 58.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و الكويت الوطني.

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، نكست، HSBC، مصرف ابوظبي الاسلامي،البركة"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جينه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48,25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.