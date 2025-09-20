موعد انتخابات الأهلي بعد موافقة الجمعية العمومية على تعديل اللائحة

يتأهب مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة لإعلان موعد انتخابات القلعة الحمراء، وسط اجتماعات واتصالات مكثفة لترتيب الملفات الداخلية استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تحمل العديد من الأحداث المهمة.

موعد انتخابات الأهلي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن المجلس استقر على تحديد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المقبلة، والتي ستشهد اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في دورته القادمة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الموعد خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الإدارة بعد غد الاثنين.

اجتماع حاسم لمجلس الإدارة

سيشهد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة اعتماد لائحة النظام الأساسي التي أقرها أعضاء الجمعية العمومية الخاصة أمس بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بحضور 9329 عضوًا.

كما سيحدد المجلس موعد فتح باب الترشح للانتخابات، والذي من المرجح أن يكون الأربعاء أو الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.

موافقة الجمعية العمومية على اللائحة

أعلن المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية، اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحاضرين 9329 عضوًا، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 8937 صوتًا مقابل 392 صوتًا باطلًا.

وصوّت 8308 أعضاء بالموافقة على مقترح التعديلات كما هو، بينما وافق 629 عضوًا مع بعض الملاحظات.

التعديلات التي تمت الموافقة عليها جاءت متوافقة مع القانون رقم 171 لسنة 2025، بما يضمن تطوير النظام الأساسي للنادي وتعزيز الشفافية والاستقرار المؤسسي.

رسائل شكر من مجلس الإدارة

بدوره، وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي وأمين الصندوق، الشكر نيابة عن المجلس إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا على دورها في إنجاح العملية التنظيمية.

كما ثمّن مرتجي مشاركة الجمعية العمومية الفعالة، مشيرًا إلى أن حضور الأعضاء وتصويتهم يعكس حرصهم التاريخي على دعم استقرار الأهلي وتعزيز مكانته.

بهذا، يدخل الأهلي مرحلة جديدة تتسم بالتحضير لانتخابات مرتقبة، من المتوقع أن تشهد تنافسًا قويًا بين المرشحين، في ظل حرص جماهير وأعضاء النادي على اختيار مجلس قادر على استكمال مسيرة النجاحات الرياضية والإدارية للقلعة الحمراء.