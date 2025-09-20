قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد نجاحات كبيرة .. نادر عبد الله يستحوذ على جائزة الإبداع في احتفالية دير جيست

نادر عبدالله
نادر عبدالله
تقى الجيزاوي

شهدت القاهرة ليلة استثنائية في حفل توزيع جوائز دير جست الدولي 2025، حيث تُوِّج الشاعر المصري نادر عبد الله بجائزة "الشاعر الأكثر تأثيرا" عن فئة الموسيقى، في احتفالية جمعت أبرز نجوم الفن والإبداع، وجاء الفوز تتويجاً لمسيرة ممتدة على مدار أكثر من عقدين، كتب خلالها مئات الأغنيات التي تحولت إلى علامات مضيئة في ذاكرة الجمهور العربي.


هذا الفوز الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الشاعر نادر عبد الله مع المهرجان نفسه، حيث سبق أن فاز بجائزة دير جست عام 2012، ثم عاد ليحصدها مرة أخرى في 2016، قبل أن يستحوذ على لقبها الأهم هذا العام.
وجدير بالذكر أن نادر عبد الله هو أول شاعر غنائي في العالم العربي يفوز بجائزة
MEMA – "Middle East Music Awards" ثلاث مرات متتالية (2007/2008، 2008/2009، 2010/2011)، وهي الجائزة المتخصصة في المجال الموسيقى فقط والتابعة لمؤسسة دير جست.
ويأتي هذا التتويج في مهرجان دير جست 2025، أحد أبرز المهرجانات الإقليمية العربية والأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، بعد شهور قليلة من حدث استثنائي على المستوى الدولي والعالمي، إذ نال نادر عبد الله في يونيو الماضي أرفع وسام فني من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الموسيقيين (SACEM) في فرنسا، كأول شاعر مصري وعربي ينال هذا التكريم المرموق. وقد اعتبر الكثير من النقاد والمختصين في عالم الفن هذا الوسام شهادة دولية على تأثيره العابر للحدود، ورسالة اعتراف بقدرة الأغنية العربية على الوصول إلى العالمية.
أما جوائز فئة الموسيقى هذا العام فقد شهدت حضورًا بارزًا لعدد من الأسماء الكبيرة، حيث نالت النجمة نانسي عجرم جائزة أفضل مطربة، والتي رسّخت مكانتها كإحدى أيقونات الغناء العربي الحديث، فيما فاز الفنان أحمد سعد بجائزة أفضل مطرب بعد سلسلة من النجاحات اللافتة خلال الفترة الماضية.
جائزة الإبداع التي استحوذ عليها نادر عبد الله هذا العام تؤكد مكانته كأكثر الشعراء تأثيرًا في العالم العربي خلال العقدين الأخيرين، وتعد بمثابة احتفالية خاصة بالكلمة التي لا تزال في صدارة صناعة الأغنية.
بهذا الفوز المزدوج، إقليميًا وعالميًا، يواصل الشاعر نادر عبد الله ترسيخ مكانته الخاصة والمنفردة في العالم العربي، جامعًا بين التأثير الجماهيري والاعتراف النقدي والمؤسساتي، وممهدًا لمسار أكثر رحابة يجعل من الكلمة العربية صوتًا عالميًا متجددًا.

نادر عبدالله جقل توزيع جوائز دير جيست جوائز دير جيست ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد