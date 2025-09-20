أعطى لوكيله الضوء الأخضر.. هل يتولى روي فيتوريا تدريب الأهلي؟

لا تزال إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات لتعيين مدرب جديد لقيادة الفريق الأحمر بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

جدير بالذكر أن الأهلي أقال ريبيرو عقب خسارة المارد الأحمر من فريق بيراميدز في مباراة الدوري، فضلا عن سوء النتائج خلال المباريات السابقة، ما دفع الإدارة للبحث عن بديل يليق بتاريخ النادي الكبير.

ترتيب الأهلي في الدوري

يتولى عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، مسؤولية القيادة الفنية للنادي حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، حيث عاد الفريق إلى طريق الانتصارات خلال الجولة الماضية من الدوري.

وتمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز قفز الأهلي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.

مدرب الأهلي الجديد

من بين الأسماء المعروضة على طاولة المفاوضات، يبرز اسم البرتغالي روي فيتوريا، المدرب السابق لمنتخب مصر.

رحل فيتوريا مؤخرًا عن قيادة فريق باناثينايكوس اليوناني بعد فترة من النجاح حيث قاد الفريق في 43 مباراة حقق خلالها 23 انتصاراً و9 تعادلات، وخسارته كانت في 11 مباراة.

الفريق الأهلي قد بدأ بالفعل في فتح مفاوضات مع فيتوريا، الذي بدوره أعطى الضوء الأخضر لوكيله في مصر للتواصل مع إدارة النادي. وقد تم استطلاع رأي بعض اللاعبين الذين تعاملوا معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الأول.

من هو روي فيتوريا؟

روي فيتوريا هو لاعب كرة قدم سابق ومدرب برتغالي، يبلغ من العمر 52 عاما.

بدأ حياته المهنية كلاعب ضمن صفوف فريق في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وأنهاها في صفوف فريق فيلافرانكوينسي في منطقة لشبونة الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي. واعتزل اللعب في عام 2003 وهو بعمر 32 عاما.

بدأ مسيرته التدريبية مع فريق فيلافرانكوينسي البرتغالي في عام 2004، كما تولى تدريب فرق فاتيما، باكوس ، جيماريش، وبنفيكا في البلد ذاته.

من أبرز محطاته التدريبية فريق "بنفيكا" البرتغالي، إذ تولى تدريبه عام 2015 واستمر معه 3 سنوات، قاده خلالها للفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين عامي 2016 و 2017، وكأس البرتغال مرة، وكأس الرابطة مرة، كما حسم لقب كأس السوبر البرتغالي مرتين.

انتقل فيتوريا من بنفيكا ليدرب فريق النصر السعودي عام 2019، وقاده للفوز بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

رحل عن فريق النصر بعد عدد من النتائج السلبية، ليخوض تجربة تدريب قصيرة مع فريق سبارتاك موسكو الروسي لم تستمر لأكثر من 6 أشهر، انتقل بعدها لتدريب منتخب مصر يوليو 2022.

وحقق منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا 12 انتصارا خلال 18 مباراة، قبل أن يتم إقالته بعد سوء النتائج والخروج من أمم إفريقيا 2023.

تعاقد النادي اليوناني مع المدرب البرتغالي بعد رحيله عن منتخب مصر عام 2024، بسبب فشل تجربته مع الفراعنة، حيث خرج من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية ببطولة أمم إفريقيا، التي أُقيمت في كوت ديفوار موسم 2024.

وقاد فيتوريا الفريق اليوناني في 43 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في 23 لقاء، بينما حلت الهزيمة 11 مرة وتعادل في 9 مناسبات، وفشل مع الفريق في التأهل لدوري الأبطال، وبدأ الموسم الجديد بتعادل وخسارة.