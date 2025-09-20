سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة الجديدة الأهلية تعزز الشراكات والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جامعة القاهرة الجديدة الأهلية بالسادس من أكتوبر، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تستهدف تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على الابتكار والإبداع والاهتمام بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المُتغير، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة، لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة الأهلية، تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 245، ومقرها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الطب البيطري - كلية العلوم - كلية الأعمال - كلية السياسة والاقتصاد - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية القانون)، مؤكدًا أن الجامعات تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.