رسم المستقبل.. محمد سراج يشكر أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي

وجه محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي، بعد حضورهم للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي.

وكتب محمد سراج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “شكرًا جزيلًا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي على التواجد بكثافة بالأمس والحرص على الحضور والمشاركة في رسم مستقبل النادي الأهلي من خلال إقرار لائحة النظام الأساسي وهذا ليس بغريب عليكم دائمًا على العهد وعلى قدر المسؤولية وكالعادة الإنتماء والوعي/ من سمات أعضاء ومحبي النادي الأهلي في كل مكان”.

وتابع: “أشكركم بشكل شخصي على تشجيعكم وكلماتكم المؤثرة من القلب معي كل التقدير والإحترام لحضراتكم جميعًا ويبقى النادي الأهلي هو بيتنا الكبير”.