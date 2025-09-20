أسطورة الكرة المصرية.. إسلام صادق يتغنى بمستوى عبد الله السعيد

أشاد الإعلامي إسلام صادق، بمستوى عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك بعد تألقه في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حابه على فيسبوك: “عبد الله السعيد.. مشوار طويل من التحدي والإصرار.. ظاهرة حقيقية وأسطورة في الكرة المصرية”.

وكان قد حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.



وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.