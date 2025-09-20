اتجاه في الزمالك لـ إراحة حسام عبد المجيد أمام الجونة لهذا السبب

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك من المشاركة في مباراة الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “ اتجاه في الزمالك لاراحة حسام عبد المجيد أمام الجونة خوفا من حصوله علn إنذار وغيابه عن مواجهة الأهلي”.

تترقب جماهير نادي الزمالك موعد المباراة المقبلة لفريقها في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يواصل الفريق انتصاراته في مشوار البحث عن لقب محلي غائب منذ سنوات.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.