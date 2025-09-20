بسبب ظروف عائلية.. عبدالإله العمري يوجه رسالة لجماهير النصر السعودي

وجه عبدالإله العمري، لاعب نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير النادي، وذلك ردًا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب رغبته في الانتقال إلى اتحاد جدة.

وكتب عبدالإله العمري عبر حسابه على إكس: “جماهير العالمي الغالية، أنا لاعب محترف وأحترم عقدي مع النادي، ومن الطبيعي أن يمر أي إنسان بظروف عائلية، والنادي على علم بما مررت به خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “كلما ارتديت شعار النادي، أسعى لتقديم كل ما أملك داخل الملعب، وأنا واثق أن القادم افضل بإذن الله”.

وأختتم رسالته بالقول: “كل الحب والتقدير لنصرنا الغالي وجماهيره الوفية”.

كان النصر السعودي قد حقق الفوز على فريق استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.