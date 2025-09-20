قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها فيه ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
نجم إنبي: الفرق "تجرأت" على الأهلي والزمالك وبيراميدز

إسراء أشرف

شدد أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي، على أن نظام الدوري المصري الاستثنائي هذا الموسم أضاف صعوبة كبيرة للمنافسة، عكس النظام المعتاد الذي يمنحك أريحية أكبر، حيث ستواجه كل الفرق في الدور الأول والدور الثاني وهو ما سيعطيك فرصة على تعويض فقدان النقاط.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بعد الماتشات الكبيرة مع فرق بحجم الأهلي والزمالك وبيراميدز يحدث شيئين، إما استمرار التفوق والمستوى والنتائج الجيدة والمحافظة على ما تحقق أو اهتزاز في المستوى، الاستمرارية مهمة، هناك أهداف وضعها الجهاز الفني منها عدد نقاط معين قبل التوقف الدولي نتمنى تحقيقها.

وأضاف لاعب نادي إنبي: المنافسة على البطولة شيء، والحسم والتتويج شيء آخر، معايير حسم البطولات في مصر غير متواجدة سوى في الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن تواجد الأخير فتح الباب أمام فرق آخرى لدخول حلبة المنافسة أبرزهم سيراميكا كليوباترا والمصري ومودرن سبورت وإنبي.

وواصل قائد الفريق البترولي: هناك جراءة من بعض الفرق في الموسم الحالي، الكل يلعب من أجل تحقيق الفوز حتى أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، أصبح الانتصار حق مشروع تبحث عنه جميع الفرق من أجل الدخول ضمن فرق المربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

وأتم أحمد العجوز حديثه: إنبي لا ينقصه شيء للتتويج ببطولة، لدينا إدارة حكيمة على أعلى مستوى وجهاز فني كبير ولاعبين واعدين يقدمون حالة مختلفة في البطولة هذا الموسم، لدينا خلطة جيدة، نحتاج فقط لإمكانيات مادية أكبر حتى نحصد الألقاب.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

