نجم إنبي: الفرق "تجرأت" على الأهلي والزمالك وبيراميدز

شدد أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي، على أن نظام الدوري المصري الاستثنائي هذا الموسم أضاف صعوبة كبيرة للمنافسة، عكس النظام المعتاد الذي يمنحك أريحية أكبر، حيث ستواجه كل الفرق في الدور الأول والدور الثاني وهو ما سيعطيك فرصة على تعويض فقدان النقاط.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بعد الماتشات الكبيرة مع فرق بحجم الأهلي والزمالك وبيراميدز يحدث شيئين، إما استمرار التفوق والمستوى والنتائج الجيدة والمحافظة على ما تحقق أو اهتزاز في المستوى، الاستمرارية مهمة، هناك أهداف وضعها الجهاز الفني منها عدد نقاط معين قبل التوقف الدولي نتمنى تحقيقها.

وأضاف لاعب نادي إنبي: المنافسة على البطولة شيء، والحسم والتتويج شيء آخر، معايير حسم البطولات في مصر غير متواجدة سوى في الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن تواجد الأخير فتح الباب أمام فرق آخرى لدخول حلبة المنافسة أبرزهم سيراميكا كليوباترا والمصري ومودرن سبورت وإنبي.

وواصل قائد الفريق البترولي: هناك جراءة من بعض الفرق في الموسم الحالي، الكل يلعب من أجل تحقيق الفوز حتى أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، أصبح الانتصار حق مشروع تبحث عنه جميع الفرق من أجل الدخول ضمن فرق المربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

وأتم أحمد العجوز حديثه: إنبي لا ينقصه شيء للتتويج ببطولة، لدينا إدارة حكيمة على أعلى مستوى وجهاز فني كبير ولاعبين واعدين يقدمون حالة مختلفة في البطولة هذا الموسم، لدينا خلطة جيدة، نحتاج فقط لإمكانيات مادية أكبر حتى نحصد الألقاب.