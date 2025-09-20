ليفربول يستهدف الحفاظ على الصدارة خلال مواحهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة مرتقبة اليوم السبت أمام جاره إيفرتون على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، ضمن ديربي الميرسيسايد الشهير.

ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات متتالية، بينما يقدم إيفرتون انطلاقة جيدة نسبيًا، بعدما حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.

واتسمت مواجهات الفريقين في المواسم الأخيرة بالإثارة والتقلبات، حيث تبادل الطرفان الفوز في مباراة واحدة لكل منهما، وانتهت مواجهة ثالثة بالتعادل، مما يزيد من ترقب الجماهير لمباراة اليوم.

ويسعى ليفربول، حامل اللقب، لتقديم أداء أكثر اتزانًا وإنهاء مبارياته مبكرًا، بعد اعتماده المتكرر على الأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة هذا الموسم، آخرها كان الفوز المثير أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع الظهير آندي روبرتسون للمطالبة بتحقيق "انتصارات أكثر بساطة".

ورغم الأداء التصاعدي لإيفرتون هذا الموسم، إلا أن مهمته ستكون صعبة للغاية على ملعب أنفيلد، الذي لطالما شكل عقدة للتوفيز في زياراتهم السابقة.