قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يستهدف الحفاظ على الصدارة خلال مواحهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة مرتقبة اليوم السبت أمام جاره إيفرتون على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، ضمن ديربي الميرسيسايد الشهير.

ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات متتالية، بينما يقدم إيفرتون انطلاقة جيدة نسبيًا، بعدما حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.

واتسمت مواجهات الفريقين في المواسم الأخيرة بالإثارة والتقلبات، حيث تبادل الطرفان الفوز في مباراة واحدة لكل منهما، وانتهت مواجهة ثالثة بالتعادل، مما يزيد من ترقب الجماهير لمباراة اليوم.

ويسعى ليفربول، حامل اللقب، لتقديم أداء أكثر اتزانًا وإنهاء مبارياته مبكرًا، بعد اعتماده المتكرر على الأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة هذا الموسم، آخرها كان الفوز المثير أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع الظهير آندي روبرتسون للمطالبة بتحقيق "انتصارات أكثر بساطة".

ورغم الأداء التصاعدي لإيفرتون هذا الموسم، إلا أن مهمته ستكون صعبة للغاية على ملعب أنفيلد، الذي لطالما شكل عقدة للتوفيز في زياراتهم السابقة.

ليفربول محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي إيفرتون ديربي الميرسيسايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

وفاء عامر

وفاء عامر توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور

السيد أسامة

وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

نسرين طافش

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد