رياضة

عمرو الصفتي: علاقة قوية تربط الزمالك والمصري منذ دوري 2001

عمرو الصفتي
عمرو الصفتي
سارة عبد الله

تحدث عمرو الصفتي، لاعب الزمالك والمصري السابق، عن ذكريات بطولة الدوري الممتاز في عام 2001.

وقال عمرو الصفتي، في تصريحات تلفزيونية: “علاقة الزمالك والمصري قوية، وهحكي قصة يمكن محدش يعرفها في دوري 2001.. كنت بلعب في المصري وقتها كنا بنافس على الهبوط، وكان عندنا ماتش ضد الزمالك.. والزمالك وقتها لا كان هياخد المركز الأول ولا الثاني، وكان بعيد عن المنافسة، كلمت جمال حمزة وقلت له إحنا محتاجين نكسب دا، لأن عندنا الماتش الأخير مع الإسماعيلي وعلشان الأهلي مياخدش الدوري”.

وتابع: “كلمت كمان حازم إمام وقلت له عاوزين الماتش يا كابتن، لدرجة إن مدحت عبد الهادي سجل هدف التعادل للزمالك، كان رد فعل لاعيبة الزمالك كأن فيه (ميت حصل) وكانوا متضايقين إن مدحت عبد الهادي جاب جول، وفي الآخر سجلنا هدف الفوز في آخر دقيقة”.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1- الزمالك 16 نقطة
2- المصري 14 نقطة
3- وادي دجلة 13 نقطة
4- بيراميدز 11 نقطة
5- مودرن سبورت 11 نقطة
6- إنبي 10 نقاط
7- سموحة 10 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
9- بتروجيت 10 نقاط
10- الأهلي 9 نقاط
11- زد 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- حرس الحدود 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- البنك الأهلي 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
19- المقاولون العرب 4 نقاط
20- الإسماعيلي 4 نقاط
21- فاركو 3 نقاط

عمرو الصفتي الزمالك المصري

