مجلس الشمس يشكر وزير الرياضة بعد نجاح جمعيته العمومية

وجه الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئته الكريمة بمناسبة نجاح الاجتماع الخاص للجمعية العمومية واعتماد التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي للنادي بنسبة تأييد ساحقة بلغت ٩٤.٥٨٪.

وأكد مجلس إدارة نادي الشمس فى بيان رسمى موجه لشكر وزير الشباب والرياضة أن هذه النسبة التاريخية تجسد ثقة أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل ناديهم، واعتماد لائحة تُعد دستوراً ملزماً لمجلس الإدارة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث.

كما عاهد مجلس إدارة نادي الشمس فى بيانه قيادتنا السياسية الرشيدة ووزارة الشباب والرياضة على بذل مزيد من العمل والجهد المتواصل من أجل خدمة الرياضة المصرية وتعظيم دور نادي الشمس كأحد أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر.