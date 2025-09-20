قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
رياضة

مجلس الشمس يشكر وزير الرياضة بعد نجاح جمعيته العمومية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
منتصر الرفاعي

وجه الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئته الكريمة بمناسبة نجاح الاجتماع الخاص للجمعية العمومية واعتماد التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي للنادي بنسبة تأييد ساحقة بلغت ٩٤.٥٨٪.

وأكد مجلس إدارة نادي الشمس فى بيان رسمى موجه لشكر وزير الشباب والرياضة أن هذه النسبة التاريخية تجسد ثقة أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل ناديهم، واعتماد لائحة تُعد دستوراً ملزماً لمجلس الإدارة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث.

كما عاهد مجلس إدارة نادي الشمس  فى بيانه قيادتنا السياسية الرشيدة ووزارة الشباب والرياضة على بذل مزيد من العمل والجهد المتواصل من أجل خدمة الرياضة المصرية وتعظيم دور نادي الشمس كأحد أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر.

الدكتور أسامة أبوزيد نادي الشمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

