بيراميدز إلى جدة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال 2025.

ويسافر بيراميدز إلى جدة اليوم إستعدادًا لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية، ويتطلع كلا الفريقين إلى الفوز باللقاء الحاسم والمرتقب للجماهير العربية.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي في كأس الإنتر كونتيننتال

يتواجد بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال كونه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، وعبر المرحلة الأولى بفوزًا مستحقًا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية دون رد وقع على الأهداف المغربي وليد الكرتي ثنائية، وهدف لـ مصطفى زيكو.

بينما، يشارك أهلي جدة السعودي كونه بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، بعدما فاز الراكي في النهائي على كواساكي بهدفين دون رد.