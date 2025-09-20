الأهلي يشكر اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية

وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي ، أمين الصندوق، الشكر نيابة عن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص»، التي أقيمت اليوم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة..

كما وجه مرتجي الشكر إلى الجمعية العمومية بالنادي على حضورهم، وحرصهم على التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، والاضطلاع بالدور التاريخي لهم والداعم دائمًا لاستقرار الأهلي.