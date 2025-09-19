مباراة تصحيح المسار.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0 في الدوري

حقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتالفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا كليوباترا في أكثر من فرصة وأهدرها لاعبوه وهم محمد شريف وطاهر محمد طاهر، ولكن براعة محمد بسام نجحت في التصدي لتلك الفرص.

ورفض محمود وفا حكم مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في الدوري في احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد تدخل مدافع الأهلي لاعب سيراميكا في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 ليحتل المركز الثامن.

تشكيل الفريقين

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط:

عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى

خط الهجوم:

مروان عثمان - صديق إيجولا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج

تشكيل الأهلي

فيما أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي - محمد شريف