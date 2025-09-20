يعالج التوتر ويحمى القلب .. فوائد تناول الشاي الأسود

يعد الشاي الأسود من أكثر المشروبات الشعبية انتشارا في العالم.

ووفقا لما جاء في موقع jayshreetea نكشف لكم أهم فوائد الشاي الأسود.

الشاي الأسود يقلل التوتر

كوب من الشاي الأسود هو ما تحتاجه تمامًا ووجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود ساعد بالفعل في خفض مستويات هرمونات التوتر لدى المشاركين.

ولا تتوقف المتعة عند هذا الحد، فقد أظهر الشاي الأسود فائدة أخرى مرتبطة بالتوتر ضغط الدم فمع ارتفاع التوتر، يرتفع ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن تناول الشاي الأسود لمدة ستة أشهر يخفض ضغط الدم الانقباضي.

محاربة مرض السكري

وجدت دراسة أجريت عام 2010 لمراجعة مجموعة متنوعة من الشاي المحتوي على الكافيين أن الكافيين الموجود في الشاي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام.

صحة قلب

وبحسب دراسة أجريت في هولندا ونشرت في أرشيف الطب الباطني، فإن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض تصلب الشرايين الشديد بنسبة تزيد عن 50 في المائة لدى النساء اللاتي شربن من كوب إلى كوبين يوميا.

كانت النساء اللواتي شربن أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميًا أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وأظهرت الدراسة اتجاهًا مشابهًا لدى الرجال.

ووجدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة "ستروك"، أن تناول الشاي الأسود أو الأخضر أو الأولونغ أو الأبيض على المدى الطويل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 60%.

يقول الباحثون إن مضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الشاي قد تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من أمراض القلب.

صحة الدماغ

قد يكون الشاي عاملاً فعالاً في الوقاية من الأمراض العصبية وعلاجها، وخاصةً الأمراض التنكسية مثل الزهايمر.

تشير الأبحاث إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في منع تدهور النواقل العصبية المسؤولة عن وظائف الدماغ، مثل الدوبامين والأدرينالين كما قد يمنع تراكم اللويحات الخرفية في الدماغ، مما يُضعف الإدراك وبشكل عام، يُعزز تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا القدرة على التعلم والذاكرة.

المناعة

وُجد أن الشاي الأبيض فعال في مكافحة الالتهابات التي تسببها بكتيريا المكورات العنقودية والعقدية، والالتهاب الرئوي، وتسوس الأسنان وعلى عكس أنواع الشاي الأخرى، لا يخضع الشاي الأبيض إلا لقدر ضئيل من المعالجة ولا يُخمر، لذا فهو لا يحتوي على مستويات عالية من التانينات الموجودة في الشاي الأسود والأخضر.

ويعتقد الباحثون أن المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الشاي الأبيض قد تُقدم فوائد عديدة للجهاز المناعي والصحة العامة.

صحة العظام

وُجد أن الشاي الأخضر يُحسّن كثافة المعادن في العظام وقوتها وقد أظهرت الدراسات أن النساء المسنات اللواتي يشربن الشاي لديهن كثافة عظام أعلى في منطقة الورك وفقدان أقل للعظام مقارنةً بالنساء اللواتي لا يشربنه.

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تُؤكد دراسات سابقة أشارت إلى أن شرب الشاي قد يحمي من فقدان العظام وهشاشة العظام.