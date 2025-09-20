الخطيب يحسم ترشحه عقب العودة من أداء مناسك العمرة

غادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بعدما شارك في الجمعية العمومية أمس التي اعتمدت التعديلات الخاصة بلائحة النادي.

وسيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل، والخطيب لم يعلن ترشحه بشكل رسمي، واتوقع أنه سيقوم بالاستخارة قبل اتخاذ القرار الأخير.

وموعد انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر القادم، وبالتالي الخطيب سوف يحسم الموقف النهائي الأسبوع الجاري.. ومن الممكن أن يتواجد ياسين منصور أو خالد مرتجي مع الخطيب في منصب نائب الرئيس.

و لو لم يترشح الخطيب للانتخابات المقبلة، سيدخل ياسين منصور أو خالد مرتجي الانتخابات على منصب الرئيس، ونسبة محمود طاهر ضعيفة للغاية في الترشح للرئاسة