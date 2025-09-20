قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب

فلسطين
فلسطين
فرناس حفظي

أعلنت نحو عشر دول حول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بعد غد الاثنين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة  في نيويورك، والتي ستشهد مشاركة عدد كبير من قادة العالم في المناقشة العامة رفيعة المستوى. 

وسيلقي ممثلون عن الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، إلى جانب وفدين بصفة مراقبين، كلماتهم خلال الجلسات.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم السبت، إن مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك قد يسهم في زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة.

 وأوضحت أن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها "للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل إسرائيل والتي تتمثل في منع إدخال المساعدات الإنسانية أو استمرار الهجمات على المناطق المدنية".


وأضافت بيربوك أن التنسيق الدولي وممارسة المزيد من الضغط السياسي قد يفتحان الباب أمام "تقدم ملموس" في مسار حل الدولتين.


كما يشار إلى أن 149 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كانت قد اعترفت بدولة فلسطين، التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

والجدير بالذكر أنه في 28 و30 يوليو الماضي، استضافت نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، وحضور فلسطيني بارز، في حين غابت الولايات المتحدة، وذلك في إطار الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أفاد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول التي ستعلن اعترافها بدولة فلسطين هي: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو.

الإليزيه يحذر 


وحذرت الرئاسة الفرنسية من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، كما لوح بعض المسؤولين الإسرائيليين مؤخرا وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ستكون بمثابة "خط أحمر واضح"، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء سيمثل "أخطر انتهاك للقانون الدولي".


وأضافت باريس أنها وشركاءها سيطلبون من إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية"، مشددة على أن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية يجب أن تستند إلى خطوط عام 1967.


ورداً على تهديدات إسرائيلية بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أكد مسؤول في الإليزيه أن الموقف الفرنسي "إيجابي ويهدف إلى دعم عملية السلام، وليس إلى الدخول في دائرة ردود وردود مضادة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الضم سيُعد خرقا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، وسيهدد بشكل مباشر إمكانية الحفاظ على حل الدولتين".

وفي وقت سابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الجمعة) على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل عبر الفيديو، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها لن تمنحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. وقد اتُّخذ القرار بأغلبية ساحقة، حيث أيدته 145 دولة، واعترضت عليه 5 دول، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

ومن المتوقع أن يلقي عباس خطابه في 25 سبتمبر الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف، ففي عام 1988، مُنع ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، نُقلت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف، حيث ألقى خطابه.

أُعلن القرار الأمريكي قبل شهر تقريبا، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي، وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه تم رفض  تأشيرات دخول 80 مسؤولًا في السلطة الفلسطينية، باستثناء أبو مازن.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أنه "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر ، ووقف التحريض على الإرهاب في النظام التعليمي، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية سابقا".

وفوجئت السلطة الفلسطينية حينها بالخطوة الأمريكية، وأعلنت أسفها لها، وأكدت أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"ميثاق الأمم المتحدة"، خاصة وأن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

دولة فلسطين للأمم المتحدة غزة مؤتمر حل الدولتين إيمانويل ماكرون ماكرون الرئاسة الفرنسية الضفة الغربية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية ينجح في تجديد شهادة الأيزو

جامعة القاهرة الجديدة الأهلية

سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة الجديدة الأهلية تعزز الشراكات والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد