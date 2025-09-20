قطر تسلم رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي

سلمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالاعتداء المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، و ذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

أشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.

وقام بتسليم الرسالة عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية على على العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استهدفت بهذه الغارات منطقة كتارا التي يقع فيها المقر الذي يقيم فيه أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.