بلومبرج: بوتين يرى في التصعيد العسكري وسيلة لدفع أوكرانيا إلى التفاوض

أفادت وكالة “بلومبرج”؛ نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلص إلى أن التصعيد العسكري يمثل أفضل وسيلة لإجبار أوكرانيا على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط تفرضها موسكو، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية وغياب مؤشرات على حل سياسي وشيك.

ووفقا للمصادر يعتزم بوتين مواصلة استهداف شبكة الطاقة في العاصمة كييف ومراكز البنية التحتية الحيوية الأخرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى إنهاك القدرات الأوكرانية.

وأشارت بلومبرج إلى أن القيادة الروسية تنظر إلى الحرب في غزة على أنها وفرت غطاءً دبلوماسيًا نسبيًا لموسكو، إذ لاحظت أن حكومات غربية أظهرت قدرًا أكبر من التسامح تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما ترى فيه موسكو مؤشرًا على تراجع حدة الانتقادات الغربية لحرب أوكرانيا، أو على الأقل انشغال المجتمع الدولي بأولويات أخرى.