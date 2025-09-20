تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة

غادر محمود الخطيب رئيس النادي الي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وسوف يستمر هناك حتي فجر الاثينن علي ان يلحق بإجتماع مجلس الإدارة المقرر له بعد غد الأثنين والذي سيشهد الإعلان رسميا عن خارطة طريق إنتخاب مجلس إدارة جديد يدير القلعة الحمراء لمدة اربع سنوات مقبلة .

وبشكل مبدئي فأنه تقرر فتح باب تلقي طلبات المرشحين للإنتخابات يوم الاربعاء المقبل ولمدة اسبوع علي أن تجري الانتخابات يومي 30 و 31 اكتوبر المقبل، ولم يحدد حتي تلك اللحظة محمود الخطيب رئيس النادي موقفه من خوض الإنتخابات المقبلة من عدمه ولكن كل المؤشرات والإجتماعات التي حدثت الساعات الماضية تشير الي إستمراره داخل القلعة الحمراء.

وعقد الخطيب اجتماعا مع عدد من الشخصيات على رأسهم ياسين منصور للتواجد معه كنائب رئيس مجلس إدارة بخلاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للتواجد معه في الفترة المقبلة .



