مطار دبلن يتعرض لهجوم إلكتروني و يخلي مبنى الركاب رقم 2

تعرضت أنظمة مطار دبلن بأيرلندا إلى هجوم إلكتروني صباح اليوم، أعلنت السلطات على إثرة عن إخلاء مبنى الركاب رقم 2 كإجراء احترازي للسلامة، و ذلك بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت السلطات أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، مشددة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرار الحركة الجوية بأقل قدر من الاضطراب.

وأوضحت الإدارة أن عمليات الطيران قد تتأثر مؤقتًا جراء هذا الهجوم، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل على احتواء الموقف وإعادة تشغيل الأنظمة في أسرع وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية لسلامة الركاب والعاملين.