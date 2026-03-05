عايدة رياض تتألق في «بابا وماما جيران»… وإشادات واسعة بشخصية ميمي

لفتت الفنانة عايدة رياض الأنظار بأدائها المميز في مسلسل «بابا وماما جيران»، حيث جسدت شخصية ميمي والدة البطل الذي يقدمه أحمد داوود، في أداء اتسم بالحيوية والصدق والبُعد الإنساني.

شخصية ميمي جاءت مختلفة، تجمع بين خفة الظل والحضور القوي داخل العائلة، مع لمسة أمومية دافئة ممزوجة بحزم واضح في المواقف الصعبة.

عايدة رياض نجحت في تقديم تفاصيل دقيقة أضافت للشخصية عمقًا وواقعية، ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

الإشادات الجماهيرية تركزت على قدرتها على خلق توازن بين الكوميديا الاجتماعية والدراما العائلية، لتصبح ميمي واحدة من الشخصيات المحببة في العمل، وتؤكد عايدة رياض مجددًا أنها فنانة قادرة على ترك بصمة واضحة في أي دور تقدمه.

المسلسل مكون من 15 حلقة و يعرض على Mbc مصر و شاهد و يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، وهو من إنتاج صباح إخوان و تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.