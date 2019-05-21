ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: الإصلاحات الاقتصادية تعيد بلادنا إلى موقع أفضل في الشرق الأوسط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:35 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء أن الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة على الصعيد الاقتصادي، من شأنها أن تعيد لبنان إلى الموقع الأفضل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن لبنان يسعى لتبني نهج اقتصادي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويضعها على الطريق القويم.

وشدد عون - خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفودا نقابية لبنانية - على أهمية مواصلة العمل من أجل الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، قائلا إن "الكثير من التغييرات بدأت تظهر.. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، ولكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا إلى الهاوية؛ فقد ورثنا ديونا زادت على الـ80 مليار دولار، فضلا عن غياب سياسية اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية.. لقد أصبحنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، وبالتالي ما قمنا به كان ضروريا".

وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية لا يمكن الخروج منها إذا لم يساهم اللبنانيون في إنجاح التدابير المتخذة للوصول إلى الغاية المرجوة".

وأعرب عون عن أمله في أن يشهد لبنان، موسما سياحيا واعدا هذا العام، خاصة في ضوء الأوضاع الأمنية المستقرة التي قال إنها "وصلت إلى مستويات أفضل من أوروبا".

ترشيحاتنا

حقيقة تعرض نيرمين الفقي لحادث خطير

خلي بالك.. الداخلية تضبط 115 قضية ابتزاز مادي ونصب على الإنترنت

بعد 60 يوما من مصرع مستشار وزير الدفاع.. جهود لحل لغز جثة عجوز يمني مخنوق بفيصل

تعرف على كلمتين أوصى رسول الله بترديدهما للتستر من عيون الجن وشره

ضربة جديدة من بكين لـ واشنطن .. الصين ترفع الرسوم الجمركية على واردات الغاز المسال

رسميا.. نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء 14.9% بدءا من يوليو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

بالعباءة والقفطان المغربي.. نجمات يتنافسن على أجمل إطلالة رمضانية.. صور

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى