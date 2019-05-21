ما حكم قول المسلم لأخيه "زمزم" بعد الوضوء..الإفتاء تجيب

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: "ما حكم قول المسلم لأخيه "زمزم" بعد الوضوء حيث يدَّعي البعض أنَّه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أصحابه.





أجاب المفتي، في فتوى له، أن ما اعتاده الناس في مصر وغيرها من دعاء المسلم لأخيه بعد الوضوء بقوله "زمزم" هو من العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء أو الشرب أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك، ومراد الداعي بذلك هو الدعاء بأداء الحج أو العمرة اللذين يشتملان على الشرب من زمزم؛ من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وإنما اختار الناس ماء زمزم في الدعاء دون غيره لبركته وفضله على سائر المياه؛ فهو من الدعاء المستحب شرعًا.



