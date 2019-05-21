قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين بالمدارس العسكرية الرياضية.. سحب الملفات 21 مايو ولمدة 12 يوما.. قبول الطلبة من الذكور فقط.. و11 شرطا للقبول بالمدارس

المدارس الرياضية العسكرية:

- توفير الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية - تقديم الرعاية الطبية الدقيقة وبالمجان للطلبة بمستشفيات القوات المسلحة - يمكن سحب الملفات من مكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية - لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق الدخول للمدارس باستثناء الحاصلين على بطولات كشرط تفضيلى - سحب الملفات بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط









صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا "من البنين" بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبى والعالمى.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019 / 2020 لمختلف المراحل الدراسية "ابتدائى وإعدادى وثانوى" طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.





سحب الملفات

يبدأ سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية إعتبارًا من 21 مايو حتى 1 يوليو 2019.





الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:





- أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية.





- يتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لجميع المراحل السنية "ابتدائي – إعدادي – ثانوي" على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم.





- ألا يكون فصل تأديبيًا من أى مدرسة سابقة وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء.





- اجتياز جميع الإختبارات المقررة طبقًا للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية واختبار القوام والنمط الجسماني والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام "كشف الهيئة".





- يشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا.





- أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة كشرط أساسي لقبولهم بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التي يتمتع بها الطالب من مقومات طبقًا لتقييم الجهات المختصة، والحصول على بطولات رياضية على مستوى "منطقة – جمهورية".





- وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات "جمهورية – دولى" كشرط تفضيلى .





- يتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة.





- يطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.





- بالنسبة لطلبة لمرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة يتم المبيت بالمدرسة والإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

- عدم قبول الطعن على قرار عدم قبول الطالب واستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر العسكرية المختصة دون غيرها.





الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية





وتضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الأوليمبية والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أوليمبية، وتضم ألعاب "رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو"، وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى، وتضم ألعاب "الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والخماسى الحديث والترايثلون"، والرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلي وتضم ألعاب "السباحة والغطس" طبقا للخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها.





واستعرض رئيس جهاز الرياضة مراحل وتوقيتات وأماكن إجراء اختبارات القبول للطلبة الجدد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة توفر العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان تفوقهم رياضيًا وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة.





وتوفير الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية، ودعم اللاعبين المتميزين للانضمام للمنتخبات القومية وإعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافز لهم والحصول على درجات التفوق الرياضى عند تحقيق البطولات طبقًا للوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.





كما يحصل الطلاب علي مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة العديد من الميداليات على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والدولي والعالمي والأوليمبى، علمًا بأن مصروفات الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية.



