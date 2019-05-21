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أخبار العالم

قاذفات استراتيجية روسية تنفذ مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:07 م
قاذفات استراتيجية
قاذفات استراتيجية روسية
أ ش أ
نفذت مجموعة من القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا وجزر الأوتيان، شمال غرب الولايات المتحدة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أربع طائرات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نفذت تحليقات مبرمجة فوق المياه الدولية من بحار تشوكشي وبيرينج وأوخوتسك، وكذلك على طول الشواطئ الغربية من ألاسكا والشواطئ الشمالية من جزر الأوتيان.

وأضاف أن مقاتلات (إف-22) الأمريكية رافقت الطائرات الاستراتيجية الروسية أثناء مراحل معينة من تحليقاتها.

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