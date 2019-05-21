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أخبار البلد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:19 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي فى البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية "SURCOUF" لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الإستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.

كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين علي صد الهجمات الجوية علي تشكيل بحري وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحرى في البحر المتوسط.

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

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