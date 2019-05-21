رمضان بيقولك لا للمخدرات.. حملات توعية لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. صور

أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والمجلس القومي لصندوق مكافحة وعلاج التدخين والإدمان والتعاطي، حملات توعية بالملاعب الرياضية بقري ومدن كفرالشيخ، تحت عنوان " رمضان بيقولك.. لا للمخدرات".



قال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن حملات التوعية ضد التدخين والإدمان، تعد من أهم الحملات التي تسعى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لتنفيذها بمختلف المحافظات، ولذا تعاونت الوزارة مع الصندوق القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتدريب كوادر شبابية، يقومون بدورهم بالنزول للشباب والطلائع بالمنشآت الشبابية والرياضية.



وأضاف محروس أن الهدف من هذه الحملات إيصال رسالة قوية بأن التدخين أو الإدمان بداية ستؤدي لنهاية الشاب وتحويله لشخص بلا روح وعقل وفي كثير من الأحيان لمجرم يسرق ويقتل دون وعي من أجل الحصول علي مخدرات.