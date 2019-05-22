البنتاجون: مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ألاسكا

أعلن المكتب الإعلامي في البنتاجون، أن قاذفتين من طراز "توپوليف-95" ومقاتلتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين لسلاح الجو الروسي جرى اعتراضها على مرحلتين قرب ولاية ألاسكا الجوي، وذلك من قبل مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي من طراز "أف-22".



ونقل المكتب الإعلامي في البنتاجون عن قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية المعروفة بـ "نوراد" وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الحادث استمر لثوان معدودة قبل أن تعود الطائرات الحربية الروسية إلى مجال الفضاء الدولي.



ويأتي هذا بعد توتر بين واشنطن وموسكو بسبب عدد من القضايا وبعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى موسكو.