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فن

مسلسل خمسة ونص الحلقة 16 .. قصي خولي يعود لحبيبته بعد انفصالها عن زوجها

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:39 ص
قصي خولي
قصي خولي
شروق إبراهيم
بدأت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل خمسة ونص اللبناني، بـ بكاء عايدة لـ حبيبها السابق غيمار "قصي خولي" الذي توسلت إليه ليعود إليها وأنها انفصلت عن زوجها كما كان طلب منها في الماضي قبل تركه لسوريا واستقراره في لبنان وزواجه من بيان نادين نجيم.

وبعد دعوة بيان لحضور اجتماع لسيدات جمعية خيرية، تبدأ زوجة حماها سوزان بالشعور بالغيرة بسبب حب السيدات لها واهتمامهن بها كثيرًا، بينما يواصل غيمار رحلة البحث عن الشخص الذي خطط لاغتيال زوجته بيان.

مسلسل خمسة ونص من بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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