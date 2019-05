البحث العلمي تختتم مدرستها الصيفية في أمريكا أكتوبر المقبل

تقيم أكاديمية البحث العلمي فى إطار التعاون بينها والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى متمثلة في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME) Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East |SESAME، مدرسة صيفية بعنوان : Joint OPEN SESAME and Instruct Macromolecular Crystallography Thematic School.





وتقام المدرسة في الفترة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2019 بالمملكة المتحدة، حيث تهدف المدرسة الصيفية فى علم البيولوجيا الهيكلية إلى تدريب الباحثين على أفضل الأساليب والممارسات الحالية من خلال تقديم محاضرات وتطبيقات عملية في علم البلورات الجزيئية (MX)، bioSAXS، وكذلك محاضرات حول مجموعة من طرق التوصيف البيوفيزيائية التي تتناول جودة العينات والتحكم فيها، على سبيل المثال تشتت الضوء متعدد الزوايا، الذوبان الحراري، الطرد المركزي التحليلي، التحليل الطيفي مزدوج اللون .