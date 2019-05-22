صراع الدوري الممتاز.. السعد يبتسم للثلاثي الناجي من الهبوط.. والباقي على كف عفريت

انتهت مباريات الجولة الـ33 للدورى المصرى، ضمنت 3 فرق البقاء فى الدورى الممتاز رسميًا ممن كانت تنافس على الهبوط وهى طلائع الجيش وإنبى وسموحة، بينما مازالت 6 فرق تنافس على الهروب من شبح الهبوط وهم وادى دجلة والإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندرى وبتروجت.





ويشرح لكم "صدى البلد" موقف كل الأندية المنافسة على الهبوط:





الجيش 40 نقطة (ضمن البقاء)

إنبي 39 نقطة (ضمن البقاء)

سموحة 38 نقطة (ضمن البقاء)

وادي دجلة 37 نقطة (مباراة ضد الإنتاج)

الانتاج الحربي 37 نقطة (مباراتان الزمالك - دجلة)

الاتحاد 36 نقطة (مباراة ضد سموحة)

الجونة 36 نقطة (مباراتان الزمالك - الإسماعيلى)

الحدود 36 نقطة (مباراتان الزمالك - بيراميدز)