صراع الدوري الممتاز.. السعد يبتسم للثلاثي الناجي من الهبوط.. والباقي على كف عفريت

انتهت مباريات الجولة الـ33 للدورى المصرى، ضمنت 3 فرق البقاء فى الدورى الممتاز رسميًا ممن كانت تنافس على الهبوط وهى طلائع الجيش وإنبى وسموحة، بينما مازالت 6 فرق تنافس على الهروب من شبح الهبوط وهم وادى دجلة والإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندرى وبتروجت.
ويشرح لكم "صدى البلد" موقف كل الأندية المنافسة على الهبوط:
الجيش 40 نقطة (ضمن البقاء)
إنبي 39 نقطة (ضمن البقاء)
سموحة 38 نقطة (ضمن البقاء)
وادي دجلة 37 نقطة (مباراة ضد الإنتاج)
الانتاج الحربي 37 نقطة (مباراتان الزمالك - دجلة)
الاتحاد 36 نقطة (مباراة ضد سموحة)
الجونة 36 نقطة (مباراتان الزمالك - الإسماعيلى)
الحدود 36 نقطة (مباراتان الزمالك - بيراميدز)
بتروجيت 34 نقطة (مباراة ضد المقاولون)