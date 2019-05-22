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رياضة

صراع الدوري الممتاز.. السعد يبتسم للثلاثي الناجي من الهبوط.. والباقي على كف عفريت

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:44 ص
سموحة
سموحة
عمرو ابوبكر
انتهت مباريات الجولة الـ33 للدورى المصرى، ضمنت 3 فرق البقاء فى الدورى الممتاز رسميًا ممن كانت تنافس على الهبوط وهى طلائع الجيش وإنبى وسموحة، بينما مازالت 6 فرق تنافس على الهروب من شبح الهبوط وهم وادى دجلة والإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندرى وبتروجت.

ويشرح لكم "صدى البلد" موقف كل الأندية المنافسة على الهبوط: 

الجيش 40 نقطة (ضمن البقاء)
إنبي 39 نقطة (ضمن البقاء) 
سموحة 38 نقطة (ضمن البقاء)
وادي دجلة 37 نقطة (مباراة ضد الإنتاج) 
الانتاج الحربي 37 نقطة (مباراتان الزمالك - دجلة)
الاتحاد 36 نقطة (مباراة ضد سموحة) 
الجونة 36 نقطة (مباراتان الزمالك - الإسماعيلى) 
الحدود 36 نقطة (مباراتان الزمالك - بيراميدز)
بتروجيت 34 نقطة (مباراة ضد المقاولون)

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