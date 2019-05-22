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فن

الحلقة 16 من مسلسل بركة.. العصابة ترتب المنزل من جديد.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل بركة كثير من التطورات وعاد بركة ووالدته" عمرو سعد وهالة صدقى " الى منزلهم فى القاهرة بعد الانتهاء من جنازة والدهم ودفنه بالبلد .

وتفاجأ بركة بانقلاب منزله واتصل بمحمد لطفى وطلب منه أن يعيد المنزل الى من كان وبالفعل جاء لطفى ورجال العصابة وقاموا بترتيب المنزل .

كما شهدت الحلقة أيضا مواسة بركة لوالدته وشقيقته بعد قتل والده فى السجن . كما تفاجأت هنادى مهنا وجدتها بأداء شخص انه قام بشراء شقتهم ويجلس بها وقاموا بالمشاجرة معهم.

مسلسل "بركة" من بطولة "عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي".

https://www.youtube.com/watch?v=ommlkTpHEPU

https://www.youtube.com/watch?v=ommlkTpHEPU

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